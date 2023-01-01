ميناء الإسكندرية الكبير.. 4 محطات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية"التفاصيل"

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، المخطط العام ل ميناء الاسكندرية الكبير والذى يتم تنفيذه ضمن رؤية مصر بأن تكون مركزا للتجارة العالمية و اللوجستيات، حيث يتم إعادة تخطيط و تطوير و تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضناً لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة لخدمة حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة.

ومن أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الإسكندرية الكبير ومن المقرر افتتاحها قريبا.

1. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ( 55 - 62 ) ويبلغ أطوال أرصفتها 2500 متر بعمق 17.5 متر

2. محطة رصيف الأخشاب والغلال (85/ 3 ) بطول 433 متر وعمق 1505 متر

3. محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة ( رصيف 100 ) بطول ارصفة 1680 متر وغاطس 18 متر

4. محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف يبلغ 1150 وغاطس 15.5 متر

5- محطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 مترا.

6ـ حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم البدء في التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخططة لميناء الإسكندرية الكبير .

7- المنطقة اللوجيستية المتكاملة بحوض المتراس بمساحة 273 فدانا.