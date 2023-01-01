وعبّر ميقاتي عن شكره للدعم الذي قدمته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ ومساعدتها في عملية الانقاذ .



وأبدى الرئيس ميقاتي أسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة، مقدما التعازي لذويهما.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن إنقاذ 232 شخصا ومقتل اثنين ممن كانوا على متن مركب تعرض للغرق بمنطقة سلعاتا بمحافظة الشمال اللبناني أثناء محاولة هجرة غير شرعية.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان مقتضب - أن القوات البحرية انهت بالتعاون مع اليونيفيل من إنقاذ الأشخاص، الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232 شخصا، وتم نقلهم إلى ميناء طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.