من سيناء لأسوان.. تسلسل زمني لأبرز الاكتشافات الأثرية خلال عام 2022

كتب محمد أسعد

شهد عام 2022 مجموعة ضخمة من الاكتشافات الأثرية للآثار المصرية وذلك من قبل البعثات الأثرية سواء كانت المصرية أو الأجنبية العاملة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه الاكتشافات وفقا لترتيب اكتشافها.

‎• 10 يناير 2022 : الإعلان عن الكشف عن بقايا مبنى كان يستخدم كمقر لقائد بعثات التعدين المصرية بسيناء خلال عصر الدولة الوسطى، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء 2021-2022.

‎• 13 يناير 2022 : الإعلان عن الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول والالهة سخمت، وبقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية، خلال أعمال ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر.

‎• 14 يناير 2022: الإعلان عن الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى بمنطقة الأغاخان بغرب أسوان.

• فبراير 2022: الإعلان عن الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط بجبانة أبو صير.

• 2 مارس 2022: الإعلان عن الكشف عن مركز إداري يعود إلى العصر الانتقال الأول بمنطقة كوم أمبو بأسوان.

‎• 17 مارس 2022: الإعلان عن الكشف عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والانتفال الأول، بداخلها العديد من الدفنات واللقى الأثرية.

• 11 إبريل 2022: الكشف عن ورشة لتصنيع الأواني الفخارية بمحافظة الإسكندرية.

• 25 ابريل 2022: الإعلان عن الكشف عن بقايا معبد زيوس كاسيوس بموقع تل الفرما بمنطقة آثار شمال سيناء.

• 4 مايو 2022 الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة وبقايا معبد وما يقرب من 85 مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.

• 13 مايو: الإعلان عن الكشف عن النقوش والصور والألوان الموجودة على أسقف وجدران المعبد لأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتنظيفها ضمن مشروع ترميم المعبد.

• 30 مايو 2022: الإعلان عن الكشف عن خبيئة تماثيل برونزية جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بسقارة تعود إلى العصر المتأخر (٢٥٠٠ عام).

• 13 يونيو 2022: الإعلان عن الكشف عن كتل حجرية من عهد الملك خوفو بمعبد الشمس بهليوبليس.

• 15 يوليو 2022: الإعلان عن الكشف عن مقبرة قائد الجنود الأجانب فى أبوصير.

‎• 30 يوليو 2022: الإعلان عن الكشف عن بقايا مبني ربما لأحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة بأبوصير.

• 10 سبتمبر 2022: الإعلان عن مجموعة أوانٍ فخارية في سقارة عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية.

‎• 11 سبتمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن خبيئة تضم مجموعة من العملات بمدينة إسنا.

• 19 سبتمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن تابوت من الجرانيت الوردي في منطقة آثار سقارة لأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني.

• 22 سبتمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن عدد من النقوش والمناظر والألوان الموجودة في الجزء الجنوبي الغربي من سقف معبد إسنا.

• 4 اكتوبر 2022: الإعلان عن الكشف عن مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.

• 3 نوفمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن نفق صخري بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية.

• 16 نوفمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن بقايا أعمدة معبد بوتو بمحافظة كفر الشيخ.

• 24 نوفمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن مقابر ودفنات ترجع لعصور مختلفة ومومياوات ذات ألسنة ذهبية بجبانة قويسنا الأثرية بمحافظة المنوفية.

• 1 ديسمبر 2022: الإعلان عن الكشف عن مبنى جنائزي ضخم ونماذج من بورتريهات الفيوم بموقع جرزا الأثري بالفيوم.

• 19 ديسمبر: الإعلان عن الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر بمنطقة آثار تل الدير بدمياط.

• 24 ديسمبر 2022: الإعلان عن البدء في الكشف عن أجزاء معبد خنوم بإسنا.