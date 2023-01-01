مصرع وإصابة 38 شخصا جراء حادث تصادم فى الهند

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لقى تسعة أشخاص حتفهم، فيما أصيب 29 آخرين؛ إثر اصطدام حافلة بسيارة دفع رباعي السبت في مقاطعة "نافساري" بولاية "جوجارات" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة التي كانت عائدة من مدينة (سورت) بسيارة على أحد الطرق السريعة عقب إصابة السائق بأزمة قلبية وفقد السيطرة على الحافلة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، وأعلن عن تقديم تعويضات لعائلات الضحايا.