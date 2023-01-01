اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

محامى "سيدة بورسعيد": سأطعن أمام المحكمة على سن المتهم شريك ابنة القتيلة

الأحد، 01 يناير 2023 12:21 م
محامى "سيدة بورسعيد": سأطعن أمام المحكمة على سن المتهم شريك ابنة القتيلة المحامي
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد صفا، محامي سيدة بورسعيد المجني عليها والمتهمة ابنتها وعشيقها بقتلها، اليوم الأحد، أنه سيطعن على عمر الطفل المتهم في القضية.
 
وأشار "صفا" إلى أنه سيثبت أمام المحكمة أن عمر المتهم يتجاوز الـ 15 عامًا، مما يعني أنه في حالة ثبوت ذلك سيحاكم أمام محكمة الجنايات أمام نفس الدائرة التي تحاكم أمامها ابنة المجني عليها المتهمة، وليس أمام جنايات الطفل.
 
وأوضح أنه في حالة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل، فلن يُحكم عليه بالسجن، ولكن سيوضع بإحدى دور الرعاية، بينما أمام محكمة الجنايات ستكون أقصى عقوبة له السجن 15 عامًا، متسائلًا: "كيف يخطط وينفذ طفل أقل من 15 عامًا لهذه الجريمة، فهناك طائفة من المجرمين تستغل قانون الطفل لتنفيذ جرائمهم".
 
وأكد على أنه سيبذل قصارى جهده خلال جلسات المحاكمة للقصاص العادل من الفتاة ومحاكمتها بأقصى عقوبة وهي الإعدام.
 
وكانت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، قد قررت اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة الطفل - الحدث - المتهم بقتل سيدة بالتعاون مع ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 8 يناير.
 
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

محكمة جنايات بورسعيد

جنايات بورسعيد

سيدة بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

الإعدام لقاتل والدته بسبب الخلاف على عدم منحه شقة للزواج فى كفر شكر.. فيديو

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 01:50 م

إحالة أوراق قاتل والد شهيد الدقهلية لسرقة هاتفه المحمول لـ"المفتى"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:12 م

29 أكتوبر.. نظر محاكمة قاتل والد شهيد الدقهلية من أجل سرقة هاتف محمول

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:12 م

إحالة أوراق "منجد" للمفتى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:50 م

14 يناير.. جنايات بورسعيد تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:44 ص

14 يناير.. الظهور الأول للفتاة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة