محافظ قنا يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية بـ 632 مليون جنيه للعام الجديد‎‎

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024، والخاص بالوحدات المحلية ومشروعات الحماية المدنية والمرور والمقترح لها 632 مليون جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، والعميد احمد صقر، مدير إدارة المرور، والعميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع لمقترحات المشروعات المقدمة من كل وحدة محلية والمشروعات المشتركة المقدمة من الحماية المدنية والمرور ومشروع استكمال المنطقة الحرفية بالترامسة للتأكد من مطابقة كل مشروع مقدم للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وقال محافظ قنا، إنه سيتم توزيع المبلغ المقترح للخطة الاستثمارية للعام القادم، بواقع 60% للوحدات المحلية و40% للمشروعات المشتركة.

وأضاف الداودى، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام القادم بهدف سرعة طرح تلك المشروعات مع بداية العام المالى 2023 / 2024، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية استفادت من تجارب السنوات الماضية فى تحديد وضع تصورات ومقترحات المشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.