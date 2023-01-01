محافظ جنوب سيناء يتفقد الفنادق وأماكن الاحتفال برأس السنة الميلادية 2023

جنوب سيناء: ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية امتدت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد لعدد كبير من الفنادق وأماكن إقامة الاحتفالات، والطرق والميادين، بشرم الشيخ، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهرة بنهاية عام وبدء عام ميلادي جديد 2023.

شهدت مدينة شرم الشيخ، أجواء احتفالية فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط البانوراما الجمالية والحضارية من أعمال تطوير وتجميل وتشجير، وازدانت الطرق والميادين بأشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة ، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهرة بإضاءات مختلفة ، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألئة باللون الذهبى بالشوارع والميادين الرئيسية بالتعاون مع مالكي الفنادق بالمدينة.

وحرص محافظ جنوب سيناء علي لقاء الزائرين للمدينة من مختلف الجنسيات وهنأهم ببدء عام ميلادي جديد ومرحبا بهم علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام والسحر والجمال.

رافقه اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددا من القيادات التنفيذية.



جانب من الأجواء الاحتفالية (1)



جانب من الأجواء الاحتفالية (2)



جانب من الأجواء الاحتفالية (3)



جانب من الأجواء الاحتفالية (4)



جانب من الأجواء الاحتفالية (5)



جانب من الأجواء الاحتفالية (6)



جانب من الأجواء الاحتفالية (7)



جانب من الأجواء الاحتفالية (8)



جانب من الأجواء الاحتفالية (9)