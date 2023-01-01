مباحث المصنفات تضبط 292 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت مباحث المصنفات في ضبط (292) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها ضبط (182) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (1836) أبرزها (هواتف محمولة – وحدات معالجة مركزية – هارد ديسك – لاب توب – شاشة تليفزيون – أجهزة ريسيفر- أجهزة راوتر – كروت فك الشفرات).
وضبطت أجهزة الأمن (110) قضايا فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (378533) تمثلت فى (كتب تعليمية خارجية وملازم جامعية وكتب روائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
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