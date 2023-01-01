اليوم السابع
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عودة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقا لجدول زمنى

الأحد، 01 يناير 2023 04:58 م
عودة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقا لجدول زمنى مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عودة إقلاع ووصول رحلاتها الدولية من مبني الركاب رقم 2 إلي مبني الركاب رقم، نظرًا لإنتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ولتسهيل إجراءات السفر دون تأخير وتخفيفاً للتكدس داخل الصالات.
 
وأضافت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه من المقرر عودة الرحلات وفقاً بجدول زمني محدد، حيث تقلع رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) إلي مبني الركاب رقم 3 إعتبارًا من الدقيقه الأولي بالتوقيت المحلي يوم 15 يناير 2023. 
 
كما تقرر عودة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 25 يناير 2023، بالإضافة إلي عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023. 
 
وعودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023. 
 
 

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