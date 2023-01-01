طلبات تضئ سماء القاهرة بلونها البرتقالي المميز احتفالًا بحلول العام الجديد

القاهرة - 1 يناير 2023- احتفالًا بحلول العام الجديد، ولأول مرة في مصر، أضاءت "طلبات" منطقة النيل وبرج القاهرة باللون البرتقالي إلى جانب عرض مذهل للألعاب النارية، لمشاركة المصريين احتفالهم بتوديع عام مضى وحلول عام جديد.

وفي إطار احتفال الشركة بالعام الجديدة، ملأت الفلوكات برتقالية اللون نيل القاهرة، ووُضعت شاشة LED ترفيهية عملاقة لمشاركة آلاف المصريين المحتفلين في شوارع القاهرة. ومع اقتراب العام الجديد، بدأ العد التنازلي لطلبات على برج القاهرة ايذانًا بحلول العام الجديد، تلاها عرض مبهر للألعاب النارية أضاف جو من البهجة والسرور وأشعل حماس الجميع.

تعليقا علي الحدث، قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لطلبات مصر: "لقد اسعدنا أن نكون جزءًا من الاحتفال بالعام الجديد مع الآلاف من المصريين. الألعاب النارية تضيء السماء على مستوى العالم ليلة رأس السنة كل عام، ولذلك نحن فخورون بعقد هذا الحدث لكونه الأول من نوعه في مصر. لم يقتصر الاحتفال على ترفيه الآلاف حول منطقة النيل وبرج القاهرة فحسب، بل زاد من حماسنا لعام طموح قادم".

عن طلبات

عززت طلبات مكانتها كواحدة من أهم شركات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقها للمرة الأولى في ي مصر باسم " أطلب" عام 1999 والكويت عام 2004.

ومنذ ذلك الوقت، توسّعت الشركة لتقدم مئات ملايين طلبات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة سنوياً لعملائها في تسع دول في المنطقة. وتقدم طلبات خدمات توصيل الطعام من أكثر من 25 ألف علامة تجارية وما يقارب 50 ألف فرع، فيما يعمل مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة، طلبات مارت، على تسليم البقالة للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط.

ويتمحور اهتمامنا حول عملائنا وشركائنا وسائقينا، إلى جانب المجتمعات التي نعمل بها، فقد نجحت طلبات خلال عام 2020 على تسهيل التبرع بأكثر من 340 ألف وجبة و44 ألف دواء للمحتاجين، فضلاً عن التبرع بما يزيد على 1.3 مليون يورو لصالح الأعمال الخيرية. كما تشكّل طلبات جزءاً من دليفري هيرو، الشركة العالمية الرائدة في التجارة السريعة، المدرجة في بورصة فرانكفورت منذ عام 2017.