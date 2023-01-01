ضبط 6 متهمين حاولوا سرقة البنك الزراعي بالدقهلية بعد التعدي على الحراس

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على 6 متهمين، بعد محاولتهم سرقة فرع البنك الزراعى بمنطقة العصافرة التابعة لمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، بعد الاعتداء على الحراس واحداث إصابتهم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن فريق البحث الجنائى برئاسة العقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية، والرائد أحمد طلعت رئيس مباحث مركز المطرية، ومعاونى مباحث المركز والقوة المرافقة لهم من ضبط 6 متهمين، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيا خططوا لسرقة البنك الزراعى بقرية العصافرة دائرة مركز شرطة المطرية بالإكراه، وقاموا بالتعدى على حارس الأمن بالبنك، وأحدثوا به إصابات وجميعهم لديهم معلومات جنائية ومسجلين بإدارة البحث الجنائى بمركز المطرية، وتم تحديد المتهمين والتعرف عليهم، وبورود معلومات عن أماكن اختبائهم.

وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائى وعدد من معاونيه والقوة المرافقة لهم وتمكن من إلقاء القبض على كلا من المدعو حسن م ب مسجل، والمدعو محمد ف ا وشهرته السنى، ومطلوب فى حكم جنائى 5 سنوات بمركز شرطة المنزلة، والمدعو محمد ا ق وشهرته الجبناوى، والمدعو عبده ع ا مدرج جنائيا، والمدعو فارس أ أ، والمدعو فايز ج ع له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين دائرة مركز المطرية، وبحوزتهم الادوات التى استخدموها وهى عبارة عن " أجنة وجاكوش " وحبل وصاروخ كهربائى واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة واسردوا فى التحقيقات عن ادوارهم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.