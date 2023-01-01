ضبط أطنان من الفول والجيلاتين بمخازن سرية لحجبها عن السوق والمضاربة فى السعر

دمياط معتز الشربينى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط معلومات تشير إلى تخزين أطنان من الفول والجيلاتين بعدد 4 مخازن سرية بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، بغرض حجبهم عن الأسواق والمضاربة فى أسعارهم.

كلفت "المحافظ" إدارة المتابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري برصد تلك المخازن، حيث تم ضبط 1961 طن فول و12899 طن جيلاتين تم حجبهم عن الأسواق وتخزينهم بتلك المخازن، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للعرض على النيابة العامة، لتأتى تلك الحملة من أكبر حملات الضبط لمواجهة احتكار السلع بمحافظة دمياط.

وأكدت "محافظ دمياط" على استمرار تلك الجهود للتصدى لأى محاولة لحجب السلع عن الأسواق والتلاعب بأسعارها، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على إحكام الرقابة على تلك المنظومة والتعامل بحسم مع المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه ومحاربة ممارسات الغش والتدليس والاحتكار وحجب السلع عن الأسواق وبذل أقصى الجهودلحماية المستهلك من الجشع والمغالاة فى الأسعار.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن دعوة كافة التجار بمدينة فارسكور وجميع أنحاء المحافظة للفرش بالسوق الحضاري المجمع بمدينة فارسكور بالدور الأول والثاني علوي وذلك ضمن مبادرة أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة ( والفرش مجاني خلال فترة المبادرة )، وذالك قي اطار استعدادات مديريات التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم.