سوق على مهلك.. الداخلية تضبط 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64342 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 11920 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في ضبط 283 مخالفة السير بدون تراخيص و4 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة موقف عشوائى، و51 مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية