اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. الداخلية تضبط 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة

الأحد، 01 يناير 2023 11:08 ص
سوق على مهلك.. الداخلية تضبط 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64342 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 11920 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في ضبط 283 مخالفة السير بدون تراخيص و4 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفة موقف عشوائى، و51 مخالفة شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية

 


حمله امنيه

المرور

مخالفه مروريه

سرعة زائدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة