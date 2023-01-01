اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الصين: الوحدة مفتاح النجاح مع دخولنا مرحلة من السيطرة على كورونا

الأحد، 01 يناير 2023 03:00 ص
رئيس الصين: الوحدة مفتاح النجاح مع دخولنا مرحلة من السيطرة على كورونا إصابة كورونا
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، أن المثابرة والوحدة مفتاح النجاح مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.
 
وقال شي، خلال كلمة له بمناسبة حلول عام 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "بعد ظهور الجائحة، نتمسك دوما بمبدأ الشعب أولاً والحياة أولاً"، مؤكدا أن الصين تمكنت من تجاوز الصعوبات والتحديات غير المسبوقة بفضل الجهود المضنية.
 
وأوضح شي أن عدداً كبيراً من الكوادر والجماهير، وخاصة الكوادر الطبية والتمريضية يبقون في مناصبهم بشجاعة وصمود رغم المصاعب.

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