رئيس الإكوادور يعلن اعتقال شرطي في كولومبيا متهم بقتل 3 نساء بينهن زوجته

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الإكوادور ، جييرمو لاسو، أن ملازم الشرطة السابق جيرمان كاسيريس، 29 عامًا، تم اعتقاله في كولومبيا بفضل العمل المنسق بين المدعين العامين في البلدين، وهو متهم بقتل 3 نساء منهن زوجته المحامية ماريا بيلين برنال، 34 عاما، وأنه سيتم نقله الى العاصمة كيتو.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن برنال كانت مختفية وخرجت العديد من الاحتجاجات معظمها نسوية لإدانة الإهمال والعنف ضد المرأة.

ووفقا لمكتب المدعى العام الإكوادورى ، فإن كاسيريس متهم بقتل زوجته المحامية ماريا بيلين برنال ، التي كانت تعمل في مدرية الشرطة العليا ، الواقعة في ضواحي كيتو ، وبعد 10 أيام من اختفائها عثر على جثتها على تل كاسيتاجوا في كيتو على بعد بضعة كيلومترات من مدرسة الشرطة.

وقال الرئيس لاسو من حسابه على تويتر "تقديرى للعمل المشترك بين الشرطة الإكوادورية ومكتب المدعى العام الاكوادورى مع الكولومبي.

وأشار وزير الداخلية ، خوان زاباتا ، إلى أن هذه "نبأ سار" للبلاد ، مضيفًا أن القبض على كاسيريس ، الذي يحاكم بالفعل بتهمة قتل نساء في الإكوادور ، حظي بدعم أفراد من القوات المسلحة.

وأشار وزير الخارجية الإكوادوري ، خوان كارلوس هولجوين ، إلى أن البعثة الدبلوماسية الإكوادورية في كولومبيا تعمل على "تفعيل نقل كاسيريس إلى الإكوادور في أسرع وقت ممكن".