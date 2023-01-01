حريق محدود بمركز التدريب المهنى بالأسمرات والمحافظ يتابع عملية الإطفاء.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عملية إطفاء الحريق المحدود الذى نشب فى مركز التدريب المهنى للصناعات النسيجية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحى الأسمرات

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود بمخلفات أقمشة ببدروم مركز التدريب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتمت عملية الإطفاء دون إصابات.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستودع أسطوانات بوتاجاز عين الصيرة فى إطار جولاته اليومية المفاجئة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر البوتاجاز وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمى المحدد، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع.

كما قام محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استكمال أعمال إزالة المبانى العشوائية بمنطقة السكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة والتى تتم بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار أعمال التطوير الشاملة التى تقوم بها الدولة بمنطقة الفسطاط ومصر القديمة لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية الهامة.