جامعة سوهاج: فوز مبادرة وحدة الأكوابونيك بالمركز الأول فى ملتقى المبادرات الطلابية

وقال رئيس الجامعة أن الملتقى يتم تنظيمه سنوياً بهدف تشجيع الطلاب على التفكير والابتكار، وحثهم على مواكبة التطور العلمي لإيجاد أفكار خلاقة وحلول لمشكلات المجتمع المحلى والإقليمى، بالإضافة إلى تصعيد المبادرات الفائزة للمشاركة فى مسابقة إبداع 11، بشرط أن تتسم بالحداثة والتميز، وقابلة للتقييم وقياس الأثر، وتشجع العمل التطوعي.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المبادرات الطلابية تمثل حلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية بالمجتمع، مشيراً إلى أن المبادرات ضمت مجالات التنمية المستدامة، المجال الاجتماعي والمرأة والطفل، ومجالات الاقتصاد، الرياضة، التعليم، الصحة والبيئة، الإعلام وشبكات التواصل، وأيضاً المجال الهندسي والتكنولوجي.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى حصلت على جوائز مالية قيمة وشهادات تقديرية، وهم مبادرة وحدة الاكوابونيك وقد حصلت على المركز الأول فى المجال الصحى والبيئي وضم الفريق الطلابي كلا من آية سامى أبو خليفة، أحمد ضياء الدين، رضوي محمود عارف بكلية التكنولوجيا والتعليم، أما المركز الثاني ففازت به مبادرة ازرع فى ابنك فى مجال التنمية المستدامة والمجال الاجتماعي والمرأة والطفل، وضم الفريق الطلابي كلا من إسراء سيد إسماعيل، سوريا اليسري، واغاريد أحمد بكلية الآداب.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن المركز الثالث حصلت عليه مبادرة صّبارة فى المجال البيئي وتكون الفريق الطلابي من عمر أحمد عبد الرازق بكلية التمريض، هاجر حسن ثابت بكلية التربية، وآيات أحمد إسماعيل بكلية الحقوق، مضيفاً أن لجنة التحكيم على المبادرات ضمت كلا من الدكتور خلف علي همام عميد كلية الزراعة، الدكتور محمود محمد أحمد الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور محمد ناجح محمد المدرس بكلية التربية.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم أعلنت أيضاً عن اختيار أفضل فريق عمل متعاون أثناء الملتقى، وقد فاز به فريق "مبادرة هي"، وضم كلا من منار عاطف، محمد أسامة، عمرو أحمد بكلية الطب البشري، كما تم اختيار فريق "مبادرة SET"، كأفضل عرض تقديمي، وضم كلا من سلمي محمد بكلية الألسن، وعمرو أحمد بكلية الهندسة، وفرح محمد بكلية الآداب.