تعرف على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مع بدء تطبيقه بالإمارات

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الإمارات، اعتباراً من اليوم الأحد؛ لإتاحة الدعم المالي للعاملين لحين توفر فرصة عمل بديلة في حال فقدوا وظائفهم نتيجة لإنهاء الخدمة من قبل أصحاب العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات.

1-يشمل النظام جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة.

2-يعد أحد أشكال التأمين أو الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعويض العامل المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.

3- تم تحديد رسوم الاشتراك والتعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقا لفئتين، هما:

-الفئة الأولى: لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا أي 60 درهم سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم.

-الفئة الثانية، مخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، أي 120 درهم سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.

4-يشترط لاستحقاق التعويض:

-ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.

-ألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة.

-ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

5-يستثنى من النظام الفئات الآتية:

-المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها".

-العمالة المساعدة.

-العامل بعقد مؤقت.

-الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

-المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

6-حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، 8 قنوات للاشتراك في نظام التأمين، هي:

-التطبيق الذكي للمجمع التأميني

-مراكز خدمات رجال الأعمال

-أجهزة Atm، وأجهزة Kiosk

-التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة

-فاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)

-الرسائل النصية

-شركات الصرافة