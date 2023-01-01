تدريب 11 شابا على صيانة الحاسب الآلى بمطروح و47 على التفصيل بالإسكندرية

كتبت – مرام محمد

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح البرنامج التدريبي على مهنة صيانة الحاسب الآلي لعدد 11 متدرب بمركز التدريب المهني والتقييم النهائى للمتدربين، وتسليم الشهادات للخريجين، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتفعيل منظومة التدريب المهني ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم افضل البرامج للشباب من الجنسين لتاهيلهم لسوق العمل.

وقال عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، إنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة صيانة الحاسب الآلي لعدد 11 متدربا، كما تم تسليم شهادات إتمام الدورة، بحضور مدير مركز التدريب المهنى وليد جمعه.

وأشاد عاطف درويش مدير المديرية بالعمل الفعلى للمدربين داخل القسم خلال فتره التدريب، ومؤكدا على أن المديرية تواصل تنفيذ خطة الوزارة بشأن التدريب المهنى لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل داعيا الشباب إلى التوجه إلى مراكز التدريب المهنى للاستفادة من تلك الدورات المجانية.

وفي الإسكندرية، اختتمت مديرية القوى العاملة بالمحافظة البرنامج التدريبي على مهنتي التفصيل والحياكة وميكانيكا سيارات بمراكز التدريب المهني بالحضرة ومحرم بك لعدد 47 متدرب، ومتدربة، وذلك في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتقديم مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين على مهن يطلبها سوق العمل داخل المحافظات لتأهيل الشباب للدخول لسوق العمل.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه تم عمل التقييم النهائي للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء تدريبهم بواقع 200 ساعة لعدد 14 متدرب ومتدربة بمركز تدريب الحضرة، و200 ساعة لعدد 17 متدربة بمركز محرم بك، وعلي مهنة ميكانيكا السيارات بواقع 200 ساعة لعدد 16 متدرب بمركز تدريب محرم بك، كما تم تسليم الشهادات للخريجين لمن اجتازوا الاختبار النهائي للدورات سلمها مديرو مراكز التدريب المهني، وذلك بحضور ممثلي الوزارة: ميسرة أحمد محمد عن الإدارة العامة لمراكز التدريب، وبحضور عثمان إبراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب المهني، ونورا محمد مدير عن مركز تدريب مهني الحضرة، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك، وسامي مرهم مدرب مهنة ميكانيكا السيارات.

وأكد مدير المديرية، على أنه تم الاتفاق على تعيين الخريجين بشركة بوتمان للملابس الجاهزه ومصنع نجم للملابس الجاهزه كما سيتم متابعة الخريجين بعد الانتهاء من إجراءات التعيين والتأكد من حصولهم علي كافة مستحقاتهم.