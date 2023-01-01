الموافقة على إقامة 18 مشروعا جديدا بالبحيرة باستثمارات 164 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إقامة 18 مشروعا فى مجال الاستثمار الصناعى والزراعى والحيوانى والداجنى، بإجمالي استثمارات تتجاوز 164 مليون جنية وتوفر 420 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

و خلال الاجتماع تم التأكيد على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون 70 ٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة.

والمشروعات الجديدة التى الموافقة عليها هى:

1- مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 436 م2 بقرية الناصر بمركز ابو المطامير بتكلفة مليون و384 الف جنيه وتوفر 3 فرص عمل.

2- مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 370 م2 بقرية الناصر مركز ابو المطامير بتكلفة مليون و384 الف جنيه وتوفر 3 فرص عمل.

3- إقامة مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 1190 م2 بقرية الشعراوي مركز ابو المطامير بتكلفة مليون و70 الف جنيه وتوفر 10 فرص عمل.

4- إقامة مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 840 م2 بقرية الشجاعة مركز ابو المطامير بتكلفة 2مليون و30 الف جنيه ويوفر 3 فرص عمل.

5- إقامة مشروع حظيرة مواشي علي مساحة 1050م2 بقرية الشعراوي مركز ابو المطامير بتكلفة 2 مليون و700 الف جنيه ويوفر 3 فرص عمل.

6- إقامة مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 1250 م2 بقرية الشعراوي مركز ابو المطامير بتكلفة 6مليون و473 الف جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

7- إقامة مشروع إنتاج حيواني علي مساحة 14660 م2 غرب الطريق الصحراوي مركز ابو المطامير بتكلفة 23 مليون و290 الف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل.

8- إقامة مشروع إنتاج حيواني بقرية العشر آلاف مركز ابو المطامير علي مساحة 4400 م2 بتكلفة 7 مليون و140 الف جنيه ويوفر 2 فرصة عمل.

9- إقامة مشروع إنتاج حيواني بقرية التفتيش مركز ابو المطامير علي مساحة 3000م2 بتكلفة 10 مليون و971 الف جنيه ويوفر 20 فرصة عمل.

10- إقامة مشروع تسمين ماشية بقرية الصديق الجديدة مركز أبو المطامير على مساحة 1026م2 بتكلفة 2 مليون و395 ألف جنيه ويوفر 4 فرص عمل.

11- إقامة مشروع منافذ بيع مستلزمات انتاج زراعي واسمده علي مساحة 1000م2 بتكلفة 7 مليون و394 الف جنيه بقرية أبو العطا ويوفر حوالي 28 فرصة عمل.

وكذا مشروع محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة 10000م2 بتكلفة 20 مليون و826 الف جنيه يوفر 34 فرصة عمل،

ومشروع ثلاجة حفظ خضرت وحاصلات زراعية علي مساحة 5800م2 بتكلفة 4 مليون و 50 الف جنيه توفر 15 فرصة عمل

12- إقامة ثلاجة حفظ خضر وفاكهه بقرية الناصر مركز ابو المطامير علي مساحة 520 م2 بتكلفة 2 مليون و330 الف جنيه ويوفر حوالي 7 فرص عمل.

13- إقامة ثلاجة حفظ وتبريد خضر وفاكهه بنديبه مركز دمنهور علي مساحة 10500 م2 بتكلفة 35 مليون جنيه ويوفر حوالي 20 فرصة عمل.

14- مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة علي مساحة 6000 م2 بقرية الحوته مركز ايتاي البارود بتكلفة 4 مليون و120 الف جنيه ويوفر حوالي 24 فرصة عمل دائمة و50 فرصة عمل موسمية.

15- مشروع محطة غربلة وتجهيز وتعبئة النباتات الطبيه والحاصلات والبذور الزراعيةعلي مساحة 12سهم و 8قيراط و4 فدان بقرية العشر آلاف مركز ابو المطامير بتكلفة 24 مليون و187 الف جنيه وتوفر 35 فرصة عمل.

16- مشروع مصنع تعبئه وتغليف مواد غذائية علي مساحة 6000 م2 بناحية وادي النطرون بتكلفة 4 مليون جنيه وتوفر 160 فرصة عمل.

17- مشروع منفذ بيع مستلزمات انتاج زراعي علس مساحة 420 م2 بقرية الشعراوي مركز حوش عيسي بتكلفة مليون و900 الف جنيه ويوفر 8 فرص عمل.

18- مشروع محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة علي مساحة 9000 م2 ناحية فرهاش مركز حوش عيسى بتكلفة مليون و730 الف جنيه ويوفر 18 فرصة عمل.