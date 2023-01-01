الملكة إليزابيث حاضرة فى أول احتفالات بريطانيا بالعام الجديد بعد كورونا.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى" إن المملكة المتحدة احتفلت بقدوم العام الجديد بعروض للألعاب النارية وحفلات الشوارع من دون قيود للمرة الأولى منذ بداية وباء كورونا. وعلى الرغم من الطقس الماطر، إلا أن المحتفلين لم يردعهم ذلك ونزلوا إلى الشوارع للترحيب بالعام الجديد 2023.

وتجمع أكثر من 100 ألف شخص في لندن لحضور عرض الألعاب النارية الذي تضمن تحية إجلال واستذكار للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وفي أدنبرة باسكتلندا، اجتذبت حفلة الشارع "هوجماني" المشهورة عالمياً أكثر من 30 ألف شخص من مرتادي الحفلات إلى المدينة.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 2019 التي يتجمع فيها الناس على طول منطقة "إمباكمنت" على ضفاف نهر التايمز لمشاهدة عرض الألعاب النارية في لندن الذي استمر 12 دقيقة، والذي قال عمدة المدينة صادق خان إنه كان الأكبر في أوروبا.

وأوضح الموقع أنه بمجرد أن دقت ساعة بيج بن لتعلن عن بداية العام الجديد، تزينت سماء لندن بالألوان بعد إطلاق وابل من الألعاب النارية.

وكان العرض الذي بيعت تذاكره بالكامل وانطلق على أنغام الموسيقى قد عرض تسجيلاً صوتياً للملكة الراحلة وكلمات من الممثلة البريطانية جودي دينتش. ثم انتقل العرض إلى تقديم رسالة من الملك تشارلز تحدثت عن ضرورة الحفاظ على مستقبل كوكبنا.

وكان العرض مصمماً لإرسال رسالة "حب ووحدة"، وتضمنت الموسيقى التي عزفت في العرض أغنيات ناجحة من مغني الراب ستورمزي وكالفن هاريس وريانا واختتمت بأغنية أو نشيد الوداع التقليدي "أولد لانج ساين".

وكانت الاحتفالات في العام الماضي قد شهدت بث عروض أصغر بطائرات مسيرة بالقرب من المعالم الشهيرة في لندن.