المطارات المصرية تشارك فى مبادرة "اتكلم عربي" بالتزامن مع موسم الأعياد

كتبت رحاب نبيل

وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بمشاركة مطار القاهرة والمطارات المصرية في مبادرة " اتكلم عربي"، والتي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عن طريق عرض الفيديوهات التي تدعم المبادرة على شاشات العرض بالمطارات المصرية.

وأشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم التوجيه بنشر تلك الفيديوهات في إطار التعاون بين وزارتي الهجرة والطيران المدني لتكون أول ما يراه القادم إلى مصر بالتزامن مع موسم الأعياد وعودة المصريين من الخارج، حيث تستهدف المبادرة تعليم اللغة العربية للاطفال المصريين المقيمين بالخارج .

جدير بالذكر أن مبادرة " اتكلم عربي" أحد المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول، وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة .