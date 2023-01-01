اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم احتفالية لأبطال "قادرون باختلاف"

الأحد، 01 يناير 2023 03:28 م
القوات المسلحة تنظم احتفالية لأبطال "قادرون باختلاف" جانب من الحفل
كتب زكى القاضى

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نظمت القوات المسلحة احتفالية لأبطال قادرون باختلاف تزامناً مع اليوم العالمى لأصحاب الهمم بمتحف القوات الجوية بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.
 
بدأت الاحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجى، وتفاعل أبطال قادرون باختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والعديد من الفقرات الفنية، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون باختلاف .
 
وألقت نيفين القباج كلمة قدمت خلالها الشكر للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف، كما ألقت إحدى بطلات قادرون باختلاف كلمة أعربت فيها عن شكرها وإمتنانها هى وكل أبطال قادرون باختلاف للجهود الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بفضل اهتمام الدولة بدعمهم وتطوير كفائتهم ليتركوا بصمة إيجابية فى المجتمع، وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة الوطن .
 
واختتمت الاحتفالية بصورة تذكارية عكست مسئولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم.
 
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