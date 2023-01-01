الرئيس السيسي يهنئ نتنياهو بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كتب محمد الجالى

خلال اتصال هاتفي، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.