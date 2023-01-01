اليوم السابع
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الرئيس السيسي يهنئ نتنياهو بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأحد، 01 يناير 2023 03:33 م
الرئيس السيسي يهنئ نتنياهو بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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خلال اتصال هاتفي، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
 
 

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