اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 09:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تقرر حصول 41 شخصًا على جنسيات أجنبية

الأحد، 01 يناير 2023 09:00 ص
الداخلية تقرر حصول 41 شخصًا على جنسيات أجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ41 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
 
نص القرار
نص القرار
نص القرار 2
نص القرار

 


الجريدة الرسمية

قانون الجنسية

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

وزارة الداخلية

جنسيات أجنبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة