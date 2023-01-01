الداخلية تداهم أوكار الكيف بالقاهرة والمحافظات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا .. وبحوزتهم (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى– 3هواتف محمولة، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول، وضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزتهما (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس (الشابو) - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش"- سلاح أبيض - مبلغ مالى- 2هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزتهما (عدد 100 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى - 2هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (عدد 5 طربة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول)، و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.