وحذر الإرياني - في تصريح صحفي نقلته قناة "اليمن" الإخبارية السبت - من محاولات الحوثيين طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح، وتنصيب نفسها حارسا للفضيلة ووصيا على سلوك المجتمع، لتصنع من العاصمة صنعاء، كابول ثانية.

وطالب المجتمع الدولي باستيعاب حقيقة الحوثيين باعتبارها تنظيما إرهابيا لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودعم نضال الشعب اليمني لاستعادة دولته وحقه في الحرية والحياة الكريمة، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة بعيدا عن الكهنوت الحوثي والوصاية الإيرانية.