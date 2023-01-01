التضامن تفتتح مكتب سجل مدنى بالوزارة لخدمة مستفيدى الدعم النقدى وذوى الإعاقة

كتب ـ مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يأتي في إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بحضور اللواء عمرو محلب وكيل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.



مكتب السجل المدنى بوزارة التضامن



وحرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد مكتب السجل المدني بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلي تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي وذوي الإعاقة والأطفال كريمي النسب والمسنين وأصحاب المعاشات المترددين علي الوزارة، وذلك في إطار التيسير علي المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء في بيانات الأرقام القومية.

وزيرة التضامن تفتتح مكتب السجل المدنى بالوزارة



وأضافت القباج أن افتتاح المكتب من المتوقع أن يسهم في توفير عامل الوقت والجهد علي المواطنين، حيث يسهل وجود مكتب سجل مدني بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخري، حيث يأتي ذلك في إطار تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.



وزيرة التضامن تفتتح مكتب السجل المدنى لخدمة المستفيدين من الدعم النقدى



وزيرة التضامن تفتتح مكتب السجل المدنى لخدمة ذوى الاعاقة



ووجهت وزيرة التضامن وافر الشكر لوزير الداخلية لاستجابته السريعة حال طلب وزارة التضامن إنشاء مكتب للسجل المدني بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.



مكتب السجل المدنى بديوان عام وزارة التضامن



