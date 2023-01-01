البيئة: 6 مواقع رصد لحظية لنوعية مياه نهر النيل

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت وزارة البيئة ، أنه تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل والبحيرات، أنه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد 69 موقع رصد علي نهر النيل، بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة ناصر السد العالي، ويتم الرصد من خلال المعمل المركزى، ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وذلك في 16 محافظة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه تم تركيب محطتى رصد لحظي ب بحيرة المنزلة ، وبلغ عدد المحطات بالشبكة 25 محطة رصد لحظى، واستخدام منظومة المعلومات الجغرافية، لإنشاء شبكة رصد لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية المباشرة علي نهر النيل، من خلال تسع محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل، بهدف قياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بالمحافظات منهم "محطة بأسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة"، كما تم تركيبهم بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان.

كما أوضح التقرير الصادر عن وزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه، بالمشاركة مع الوزارات المعنية، وتم اعتماده ونشره من خلال البوابة الإلكترونية، وتنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات، لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لهذه البحيرات، من خلال تحليل خصائص نوعية المياه ، سواء التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية، والحيوانية، مع تركيب خمسة حساسات رصد لحظي، في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة إلى محطتين ببحيرة المنزلة، وجاري تركيب عدد من المحطة بالبحيرات الشمالية طبقا لخطة الجدول الزمني لها.