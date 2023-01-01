افتتاح منفذين للسلع بمركزى ملوى والعدوة بالمنيا ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل فتح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

أوضح المحافظ، أنه يجري العمل على افتتاح سلسلة من المنافذ والمعارض بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، موجها بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

من جانبها، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي ملوي والعدوة، عن توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المعارض، حيث يقام معرض مركز ملوي بشارع العرفاني امتداد توني بك بجوار سور الادارة التعليمية، ويقام معرض مركز العدوة بجوار الكوبري القديم على البحر اليوسفي.