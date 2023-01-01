إطلاق التيار الكهربائى بمحطة تحلية القصير بتكلفة 20 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اليوم، محطة تحلية المياه بمدينة القصير، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة من الشبكة الموحدة بطاقة 3.2 ميجا وات في الساعة، وذلك للحفاظ علي استمرارية تشغيل المحطة لعدم الاعتماد علي المولدات التي تعمل بالديزل مما يساهم في تحسين كميات وجودة المياه المنتجه من المحطة.

كما تفقد رئيس شركة المياه أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة تحلية القصير طاقة 8000 م 3 / يوم، والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 1500 م٣ / يوم ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة الي 9.500 م 3 / يوم.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب على الالتزام بكافة الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانه والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية بالمحطة، بجانب الالتزام بإجراءات مراقبة جودة المياه المنتجة من المحطة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.