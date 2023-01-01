إطلاق التيار الكهربائى بمحطة تحلية القصير بتكلفة 20 مليون جنيه

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اليوم، محطة تحلية المياه بمدينة القصير، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة من الشبكة الموحدة بطاقة 3.2 ميجا وات في الساعة، وذلك للحفاظ علي استمرارية تشغيل المحطة لعدم الاعتماد علي المولدات التي تعمل بالديزل مما يساهم في تحسين كميات وجودة المياه المنتجه من المحطة.
كما تفقد رئيس شركة المياه أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة تحلية القصير طاقة 8000 م 3 / يوم، والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 1500 م٣ / يوم ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة الي 9.500 م 3 / يوم.
وشدد رئيس شركة مياه الشرب على الالتزام بكافة الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانه والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية بالمحطة، بجانب الالتزام بإجراءات مراقبة جودة المياه المنتجة من المحطة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.
وكان أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير، والذي تم تنفيذه بتكلفة 350 مليون جنيه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب، في تصريحات له منذ أيام، أن المشروع يشمل عدد 5 محطات رفع شاملة شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطة المعالجة الثنائية برك أكسدة طبيعية طاقة 10 آلاف م3/ يوم.
وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بعدة مناطق بمدينة القصير للتوجه لمقر الشركة بالقصير لإنهاء إجراءات التعاقد للتوصيل على شبكة الصرف الصحي الرئيسية وستواصل الشركة الإعلان عن كافة المناطق بالمدينة تباعا، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها للمواطنين بجميع مدن المحافظة.
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