إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " مصر إسماعيلية الصحراوى" أمام كوبرى سيراميكا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، تم الدفع بسيارات من مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.