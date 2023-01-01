أهالى عزبة الجبل بقرية طامية بالفيوم يطالبون بعمل محطة صرف.. والمحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا - الفيوم - رباب الجالى

أرسل القارئ عصام غبور، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، من تضررعزبة الجبل بقرية طامية بالفيوم فى محافظة الفيوم من عدم وجود صرف صحي بالعزبة؛ بسبب تراكم مياه الصرف في شارع البطينة.

وطالب أهالى عزبة الجبل بقرية طامية بالفيوم فى محافظة الفيوم بإنشاء محطة صرف صحى لخدمة القرية وإنقاذها من غرق الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحى وانتشار الأوبئة بين الأهالى بسبب هذه المياه الملوثة.

ولفت الأهالى إلى أنهم يعتمدون على خزانات الصرف الصحى أمام المنازل ويقومون بتوصيل مواصيل الصرف الصحى لها، ولكن نظرا لطبيعة الأرض الجبلية للمنطقة، فإن هذه الخزانات تتعرض للطفح المستمر وتغرق الشوارع والمنازل وهو الوضع الذى لا يتحمله الأهالى فى ظل مخاطبات مستمرة واستغاثات لهيئة الصرف الصحى ومحافظ الفيوم لإدراج القرية وعمل الصرف الصحى بها ورغم أن هذه المشكلة منذ سنوات عديدة إلا أن شكوانا دون جدوى وتدرج قرى أخرى بالصرف الصحى ويتم عمل محطات صرف بها ولا يتم إدراج قريتنا.

وناشد القارئ المسئولين المحافظة والصرف الصحي بضرورة التدخل إنشاء محطة صرف صحى لخدمة القرية وإنقاذها من غرق الشوارع عزبة الجبل بقرية طامية بالفيوم فى محافظة الفيوم .

ومن جانبه قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة أن عزبة الجبل بمركز طامية بمحافظة الفيوم، تم إدرجها ضمن أعمال الصرف الصحي التي ستتم بالمركز، خلال أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ بمركزي الفيوم وطامية.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".