أمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية فى أول أيام السنة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو من محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار منذ الصباح، على مناطق متفرقة بالمحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

ومن جانبه أصدر اللواء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلى إعاقة جريان المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.



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