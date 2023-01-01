أسوشيتدبرس: صراع أوكرانيا يطغى على احتفالات العام الجديد فى روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الصراع فى أوكرانيا ألقى بظلال طويلة على روسيا مع دخولها عام 2023، حيث قيدت المدن الاحتفالات والألعاب النارية. وأعلنت موسكوا عن عروض خاصة لأطفال الجنود تصور سانتا كلوز الروسى. وكشف موقع إخبارى روسى فى المنفى عن مقع للرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى وهو يلقى نكاتا احد برامج العام الجديد عن بمحطة تلفزيونيو روسية قبل أكثر من 10 سنوات.

وندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مقطع فيديو مدته تسع دقائق عرض على التلفزيون مع احتفال المناطق الزمنية الروسية المختلفة بالدقائق الأخيرة من 2022، بالغرب للعدوان واتهم دوله بمحاولة استخدام الصراع فى أوكرانيا لتقويض روسيا.

وقال بوتين فى كلمته: لقد كان عاما من القرارات الصعبة والضرورية، وأهم الخطوات نحو اكتساب السيادة الكاملة لروسيا وتعزيز قوة مجتمعنا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خيار آخر سوى إرسال قوات إلى أوكرانيا لأنها هددت أمن روسيا.

وأضاف بوتين فى كلمته أيضا إن حرب حقيقية من العقوبات قد أعلنت على روسيا، وهؤلاء الذين يتوقعون الدمار الكامل لصناعتنا وتمويلنا ومواصلاتنا، هذا لم يحدث لأننا معا خلقنا هامش موثوق من السلامة.

ورغم هذه التطمينات، فإن احتفالات العام الجديد تم تخفيفها مع إلغاء العديد من الألعاب النارية والحفات الموسيقية فى المدان الأحمر.

وقدمت بعض عروض الإضاءة المتقنة فى موسكو إشارة غامضة إلى الصراع. وعند مدخل حديقة جوركى ، كانت هناك حروف كبيرة مضاءة O – Z – V، وهى الرموز الذى استخدمها الجيش الروسى منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية للتعريق عن نفسه.

وكانت موسكو قد أعلنت عن خطط لعقد عروض مسابقات خاصة لأطفال الجنود الذين يخدمون في أوكرانيا.