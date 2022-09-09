اليوم السابع
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8 تصريحات مهمة لوزير الرى حول تأثيرات التغيرات المناخية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:52 م
8 تصريحات مهمة لوزير الرى حول تأثيرات التغيرات المناخية الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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تواجه مصر ودول العالم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة ولعل من أهم القطاعات المتأثرة بتلك التغيرات قطاع المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى:

1المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل 97% من المياه المتجدده في مصر لذلك التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل في بؤرةاهتمامنا.

2- ارتفاع مياه سطح البحر يؤثر علي الدلتا بقوه سواء فوق الأرض بالنحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وزيادة ملوحتها.

3- الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

4- القطاع الخاص عليه مسئولية التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرة المياه و للتكيف معآثار التغيرات المناخية.

5- الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الاستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية اعتمادا علي البحث العلمي في بؤرة اهتمامنا.

6- أهمية التوسع في مجال تحلية المياه ، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع إستخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمةأهم التحديات أمام التحلية، والبحث العلمي هو الحل.

7- ضرورة رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء علىالمستوى الوطنى أو الإقليمى.

8- ضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.

 

 

 

 


وزير الرى

المياه

المناخ

التغيرات المناخية



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