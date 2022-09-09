8 تصريحات مهمة لوزير الرى حول تأثيرات التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

تواجه مصر ودول العالم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة ولعل من أهم القطاعات المتأثرة بتلك التغيرات قطاع المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى:

1- المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل 97% من المياه المتجدده في مصر لذلك التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل في بؤرةاهتمامنا.

2- ارتفاع مياه سطح البحر يؤثر علي الدلتا بقوه سواء فوق الأرض بالنحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وزيادة ملوحتها.

3- الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

4- القطاع الخاص عليه مسئولية التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجهة ندرة المياه و للتكيف معآثار التغيرات المناخية.

5- الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الاستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية اعتمادا علي البحث العلمي في بؤرة اهتمامنا.

6- أهمية التوسع في مجال تحلية المياه ، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع إستخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمةأهم التحديات أمام التحلية، والبحث العلمي هو الحل.

7- ضرورة رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء علىالمستوى الوطنى أو الإقليمى.

8- ضرورة العمل على إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.