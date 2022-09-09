اليوم السابع
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‫وقاية النباتات يعقد برنامجا تدريبيا فى الإدارة المتكاملة لآفات لوز القطن

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:25 م
‫وقاية النباتات يعقد برنامجا تدريبيا فى الإدارة المتكاملة لآفات لوز القطن نبات القطن
كتبت أسماء نصار

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صرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالحرص على عودة القطن المصرى إلى عرشه مرة أخرى، ورفع كفاءة الإنتاجية بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة الوطنية لتحقيق قيمة وعائد اقتصادي، وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف كافة أشكال الدعم لتدريب الباحثين و المهندسين والمرشدين الزراعيين و كذلك أصحاب الشركات و المزارع، نفذ معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي بعنوان "الإدارة المتكاملة لآفات لوز القطن" بمقر المعهد.

 

و أوضح  عبد المجيد أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاورهامة إشتملت على تعظيم  دور الأعداء الحيوية فى مكافحة آفات القطن وإستخدام أفضل الوسائل لخفض إستخدام المبيدات و الحفاظ على البيئة و تحسين كفائة المبيدات المستخدمة بأقل التركيزات للحد من المبيدات المستخدمة وترشيد إستخدامها و دور التغيرات المناخية فى زيادة الآفات المحلية وإنتشار الآفات الغازية و تأثير التغيرات المناخية على جودة وكمية المحاصيل الرئيسية من حيث الجودة والكم و التدريب على كيفية تصميم التجارب الحقلية والطرق العلمية المتاحة فى هذا الصدد.

 

و أكد الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب أن البرنامج التدريبي إستهدف ربط كافة وسائل مكافحة الآفات للحفاظ على سلامة لوز القطن من أجل زيادة الإنتاج و الحصول على إنتاج مميز لمحصول القطن المصرى.


الزراعة

القطن

البيئة

التغيرات المناخية



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