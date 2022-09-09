وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الصامدة.. أطول رئيسة دولة فى العالم.. 70 عاما صخرة ثابتة للواجب الوطنى.. تعلمت الميكانيكا وقيادة الشاحنات أثناء الحرب.. وامتد عهدها لـ15 رئيس وزراء و14 رئيسا أمريكيا

كتب محمد جمال

نشرت مجلة التايمزالبريطانية، غلافا يحمل صورة للملكة إليزابيث الثانية، وتحت عنوان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الصامدة، وقالت المجلة البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية ، أطول رئيسة دولة فى العالم قادت رعاياها لأكثر من سبعة عقود ، عن عمر يناهز 96 عامًا ، حيث امتد عهدها الاستثنائي ، الذي بدأ عام 1952 ، إلى 15 رئيس وزراء بريطانيًا و 14 رئيسًا أمريكيًا، فقد ورثت الملكة إليزابيث عرش بلد كاد أن ينكسر بسبب إرث الحرب ، وبقيت عليه خلال فترة تغيير تاريخى لكل من المملكة المتحدة والعالم.

التايمز

عندما تولت إليزابيث العرش ، كانت المملكة المتحدة مقرًا لإمبراطورية امتدت عبر الكرة الأرضية، لكن الملكة ظلت الزعيمة السيادية لـ 15 دولة - بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا - ورئيس كومنولث يضم أكثر من 50 دولة، سافرت الملكة حول العالم كسفيرة للإنجازات والأعمال الخيرية والقيم البريطانية. كما كرست نفسها لدعم " العلاقة الخاصة " بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، حيث تعاملت مع كل رئيس من هارى ترومان إلى جو بايدن على مدار أكثر من 70 عامًا.



تجلس الأميرة إليزابيث بين جديها ، الملك جورج الخامس والملكة ماري ملكة إنجلترا

تغير العالم عندما كانت إليزابيث ملكة ، لكن الكثيرين رأوها صخرة ثابتة للواجب الوطني. كما كتب حفيدها الأمير ويليام في مقدمة سيرة ذاتية لعام 2015: "أعتقد أنني أتحدث باسم جيلي عندما أقول إن المثال والاستمرارية التي قدمتها الملكة ليست نادرة جدًا بين القادة فحسب ، ولكنها مصدر كبير للفخر والطمأنينة ... يشرفني أن تكون الملكة نموذجًا لحياة خدمة الجمهور ".

حياة الملكة إليزابيث الثانية

ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري وندسور بعملية قيصرية في الساعة 2:40 صباحًا يوم 21 أبريل 1926. كانت وريثة العرش ، لكنها كانت الثالثة في خط الخلافة،و كان والدها ، الأمير ألبرت - "بيرتي" بالنسبة للأصدقاء والعائلة - الابن الثاني للملك الحاكم ، الملك جورج الخامس كان شقيقه الأكبر ، ديفيد ، المعروف باسمه الملكي إدوارد من ويلز ، أول من اعتلى العرش، لكنه كان أيضًا أعزبًا ، بلا أطفال ، وقد تردد بالفعل أنه لا يهتم كثيرًا بوراثة تاج والده والواجبات المصاحبة له.

تم تأريخ الحياة المبكرة للأميرة إليزابيث بحماس من قبل كل من الصحافة البريطانية والمستعمرات السابقة، وذكرت مجلة التايم أن "المياه كانت من نهر الأردن" عن حفل التعميد المتقن الذي أقيم في الكنيسة الخاصة بقصر باكنغهام. التقى السير ونستون تشرشل بإليزابيث لأول مرة في قلعة بالمورال في عام 1928 ، عندما كانت في الثانية من عمرها ، وأعلن أنه رأى فيها "جوًا من السلطة والتأمل مدهشًا في طفل رضيع".



الأميرة إليزابيث والأميرة مارجريت تقفان في المدخل مع كلب أليف في رويال لودج في قلعة وندسور بإنجلترا في 11 أبريل 1942.

لم يكن أحد في العالم أكثر افتتانًا بإليزابيث الشابة من ملكها ، الذي منحها مكانة الشرف في حضنه عندما ساروا في شوارع لندن في امتداده الملكي دايملر. ذكرت مجلة التايم: "لا أحد غير الملكة يسافر كثيرًا مع الملك". بقي والد ليليبت خارج دائرة الضوء ، وليس غير مبتهج ، وكان بيرتي متحفظًا دائمًا في الأماكن العامة ، مستنكرًا لذاته ، والذي أخبر المراسلين ذات مرة ، "يبدو أن ادعائي الرئيسي للشهرة هو أنني والد الأميرة إليزابيث".

انتهى عهدها كطفل وحيد في سن الرابعة ، في عام 1930 ، مع ولادة أختها ، مارجريت روز ، في قلعة جلاميس في اسكتلندا ، منزل أجداد والدتهم. تجولت الفتيات معًا في أراضي القصر والممتلكات الريفية الملكية ، ولعبن مع كلاب الجحر وكلاب كورجي - المفضلة لدى إليزابيث طوال حياتها. لقد قاموا أيضًا بالإسطبل والعناية وتعلموا تدريب سلسلة ملكية من مهور الحيوانات الأليفة ، وتقاسموا نفس المربيات والمربيات.

في يناير 1936 ، بعد وفاة جورج الخامس ، جد ليليبيت ، أصبح عمها ديفيد الملك إدوارد الثامن. على الفور تقريبًا ، أصبحت ابنة أخته الكبرى وجميع أفراد العائلة المالكة لاعبين رئيسيين في دراما تعاقب القرن العشرين ، على الرغم من عدم وجود دماء ، إلا أنها أثبتت أنها تلفت انتباه الجمهور في جميع أنحاء العالم.

انتهى عهد إدوارد الصاخب كملك لمدة 10 أشهر في 10 ديسمبر 1936 ، عندما أثار فضيحة العالم بتنازله عن العرش ليتزوج من الشخصية الاجتماعية الأمريكية واليس وارفيلد سيمبسون المطلقة مرتين . قال: "لطالما قلت لهؤلاء الحمقى ألا يضعوني في إطار ذهبي". كانت Young Lilibet في العاشرة من عمرها فقط عندما علمت أنها ستصبح ملكة يومًا ما بعد وفاة والدها.

أميرة في زمن الحرب

كانت إليزابيث بالكاد مراهقة عندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا النازية في 3 سبتمبر 1939. كان تهديد الحرب قد انتشر بالفعل في جميع أنحاء أوروبا ، وسرعان ما كانت المملكة إليزابيث تحكم ذات يوم ، إلى جانب الكثير من بقية العالم ، غارقة في الحرب. بعد أقل من عام ، دخل هتلر باريس ووعد بجعل بريطانيا غزوه المقبل.، سرعان ما كانت الغارة - غارات قصف طائرات وفتوافا ليلاً ونهارًا والتي أمطرت النيران والرعب على لندن وليفربول ومدن أخرى في جميع أنحاء إنجلترا.

وهكذا أمضت الأميرة سن المراهقة في حياكة الجوارب للجنود البريطانيين ، وجمع القصدير ، ولف الضمادات من أجل المجهود الحربي. كانت ترسل أجزاء من بدلها الأسبوعي البالغ خمسة شلنات إلى صناديق رعاية الأطفال الطارئة ، وترتدي ملابس مستعملة ، وتلتزم بنظام الحصص الغذائية الذي يمليه على جميع البريطانيين ، وتعيش باقتصاد على الرغم من كونها أميرة مراهقة ووريثة العرش البريطاني.

الأميرة إليزابيث تتعلم أساسيات صيانة السيارة

حتى عندما سقطت القنابل على قصر باكنغهام - تم قصفه تسع مرات ، بما في ذلك مرة واحدة في سبتمبر 1940 ، لكن الملك والملكة تمكنوا من الفرار دون أن يصابوا بأذى - رفض الزوجان الملكيان مناشدات بمغادرة لندن وإجلاء الأميرة إليزابيث والأميرة مارجريت إلى كندا. قالت الملكة: "لن يذهب الأطفال بدوني". لن أغادر بدون الملك. والملك لن يغادر أبدا ".

قرار الملك بالبقاء في إنجلترا طوال فترة الحرب ، وتحمل الحرمان مع رعاياه ، جعله محبوبًا للأمة المحاصرة. لكنه جعل أيضًا احتمال استدعاء إليزابيث فجأة للعرش في حالة وفاة والدها أمرًا واضحًا.

بدأت ملكة المستقبل حياتها العامة بأول بث مباشر لها على إذاعة البي بي سي في أكتوبر 1940. وخاطبت عشرات الآلاف من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وانفصلوا عن عائلاتهم في ذروة الغارة. "أختي ، مارغريت روز ، وأنا أشعر كثيرًا بك كما نعلم من التجربة ما يعنيه الابتعاد عن أولئك الذين نحبهم أكثر من أي شيء آخر" ، قالت بصوت واضح قدم تلميحًا من الهدوء والرحمة سيأتي الكثيرون للإعجاب.

عندما بلغت سن الخدمة العسكرية في عام 1944 وهي في الثامنة عشرة من عمرها ، انضمت إليزابيث إلى الخدمة الإقليمية المساعدة ، وهي إحدى الوحدات النسائية في زمن الحرب. أمضت ثلاثة أسابيع في مركز تدريب النقل الميكانيكي ، حيث تدربت كميكانيكي وسائقة شاحنة. تركها العمل مغطاة بالشحوم والأوساخ وليس القليل من الفخر الذي حصل عليه عن جدارة. قالت لأحد أصدقائها: "كل ما تعلمته كان جديدًا بالنسبة لي - كل شذوذ من دواخل السيارة". "لم أعمل بجد في حياتي أبدًا!"



الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلز و الأميرة آن فى وندسور

ولم تحفل أبدًا بهذه الحماسة كما فعلت بعد أسبوعين من عيد ميلادها التاسع عشر عندما انضمت في الثامن من مايو عام 1945 - يوم النصر في أوروبا - إلى احتفالات الشوارع الصاخبة والنشوة التي اجتاحت لندن بعد استسلام ألمانيا. بعد وقوفها بالزي الرسمي على شرفة قصر باكنغهام لتحية الحشود المبتهجة إلى جانب الملك والملكة ورئيس الوزراء ونستون تشرشل ، قامت هي وأختها ومجموعة من الأصدقاء وعدد قليل من الأوصياء بربط أذرعها وركضوا وسط الحشود التي اندفعت من خلالها. المدينة. لليلتين متتاليتين "مشيت ببساطة أميالاً" ، كما كتبت في مذكراتها ، "أكلت ، وحضرت ، وسرت في الثالثة صباحًا!" كانت تقول بعد 40 عامًا ، من بين "أكثر الليالي التي لا تنسى في حياتي".

لم يمض وقت طويل بعد الحرب حتى تحولت الأميرة الشابة عقلها إلى أفكار الزواج . قبل ذلك بسنوات ، زارت إليزابيث كلية بحرية في دارتموث حيث استقبلها طالب ضخم يبلغ من العمر 18 عامًا.

وُلِد الأمير فيليب أمير اليونان والدنمارك في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو 1921 ، وهو ابن شقيق الملك قسطنطين ملك اليونان وعلاقة بعيدة بملكة بريطانيا فيكتوريا. عندما تباعد أفراد عائلته ، تم إرساله ، وهو في التاسعة من عمره ، إلى إنجلترا للعيش مع جدته ، أرملة قائد البحرية البريطانية العظيم والأمير الألماني لويس ألكسندر مونتباتن. تلقى تعليمه في إنجلترا وألمانيا واسكتلندا ، وأصبح رياضيًا شابًا جيدًا - كما لاحظت إليزابيث لمربيتها كراوفي في تلك الرحلة إلى دارتموث: "كم هو جيد ، كراوفي. إلى أي ارتفاع يمكن أن يقفز! "



اليزابيث ودوق ادنبرة

تقابلت إليزابيث مع فيليب طوال الحرب ، وبعد انتهائها تم وضع الأمير في مهمة ساحلية في قاعدة بحرية على الساحل الجنوبي لإنجلترا. غالبًا ما كان يقوم برحلة 100 ميل إلى لندن في سيارته MG السوداء الصغيرة ، وكثيراً ما كان يتوقف في قصر باكنغهام لتناول العشاء مع إليزابيث وشقيقتها الصغرى مارغريت. نمت صداقتهم إلى قصة حب. كانت إليزابيث سعيدة. والدها جورج؟ ليس كثيرًا - في البداية.

ذكرت مجلة TIME في عام 1957 : "ضحكة فيليب الصاخبة وأسلوبه الفاضح في البحر.. أزعج الملك اللطيف". على الرغم من هذا البرد، قررت إليزابيث وفيليب الزواج بعد إقامة قصيرة مع عائلتها في قلعة بالمورال في صيف عام 1946. افتقار الملك إلى الحماس لعاشق إليزابيث - وهو موقف أثار جزئياً قلقه بشأن كيف سوف تأخذ بريطانيا إلى أمير مولود في الخارج يتزوج وريثة العرش - مما يحبط الأميرة. "كانت هناك الكثير من اللحظات المتوترة لجورج بينما كانت إليزابيث تتنقل في استشهاد باكي بينما كانت والدتها وجدتها ، الملكة ماري العجوز ، تقاتل من أجلها. أخيرًا ، قرر جورج أن الزوجين الشابين (كانت تبلغ من العمر 20 عامًا ، وكان يبلغ من العمر 25 عامًا) يجب أن ينتظروا ستة أشهر للتأكد من بعضهما البعض".



زفاف الملكة إليزابيث وفيليب

كانت هناك عقبات يجب التغلب عليها ، لكن لم يتم التغلب على أي منها. أصبح فيليب مواطنًا بريطانيًا ، وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن غالبية سكان البلاد يفضلون زواجه من الأميرة. الإعلان الرسمي لم يأت حتى 9 يوليو 1947 ، تلاه تقديم الزوجين في حفل حديقة قصر باكنغهام. أقيم حفل الزفاف في 20 نوفمبر من ذلك العام. تحول فيليب من الأرثوذكسية اليونانية إلى الأنجليكانية ، متجنبًا مشكلة اجتماعية واحدة قبل الاحتفال ، وجعل والد إليزابيث العضو السابق في العائلات الملكية اليونانية والدنماركية دوقًا ملكيًا بريطانيًا ، دوق إدنبرة ، ليتم تسميته صاحب السمو الملكي ، أو ببساطة الأمير فيليب.

بينما شقت إليزابيث طريقها إلى وستمنستر آبي في المدرب الملكي يوم زفافها ، هتف الآلاف من أرصفة لندن المجاورة. اندلعت الاحتفالات في جميع أنحاء العالم ، من باريس إلى بنما ، من شنغهاي إلى مانهاتن - حيث نهض الآلاف من الفراش في الساعة 6 صباحًا للاستماع إلى الحفل الذي يتم بثه على الراديو. وحضر الاجتماع الوجهاء - خمسة ملوك وست ملكات ورئيس الوزراء كليمنت أتلي ووينستون تشرشل. احتفلت كل بريطانيا ، ورأى الكثيرون أن حفل الزفاف هو منارة للأمل في فترة الانتعاش بعد الحرب العالمية الثانية.

في 5 فبراير 1952 ، نمت الأميرة إليزابيث في كوخ من الأشجار في حديقة أبيردار الوطنية في كينيا واستيقظت في اليوم التالي كملكة إنجلترا. لم تكن على علم بمنصبها الجديد ، لأن أنباء وفاة والدها الملك جورج السادس لم تكن قد وصلت بعد إلى تلك البؤرة الاستيطانية للإمبراطورية البريطانية. بعد ظهر ذلك اليوم ، في نزل ، تلقى فيليب مكالمة هاتفية تبلغه بوفاة جورج. أخذ الأمير عروسه إلى حافة نهر قريب ونقل الأخبار. اهتزت إليزابيث ، ولكن بأمر كامل من نفسها ، عادت إليزابيث إلى النزل على ذراع فيليب وبدأت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لرحلة العودة الطويلة إلى المنزل.

رئيس الوزراء وينستون تشرشل على شرفة قصر باكنغهام مع الملك جورج السادس والملكة إليزابيث

وصلت إليزابيث إلى مطار لندن في صباح اليوم التالي. كان تشرشل هناك لاستقبالها ، مع مجموعة صغيرة من المستشارين السريين - مستشاري الملكية. في تلك الليلة استراحت. في اليوم التالي وقعت على يمين الانضمام أمام مجلس الملكة الخاص ، وبعد ساعة تم إعلان انضمامها رسميًا. في الأشهر التي تلت ذلك ، لم يكن هناك داعٍ للترتيب لتتويجها رسميًا - لقد كانت الملكة بالفعل من الناحية الفنية. لذا سمحت إليزابيث والقصر للتركيز بالبقاء على الملك جورج وسنواته الـ 16 التي حظيت بشعبية كبيرة على العرش ، وتركا حزن الأمة ينحسر.

أقيم الاحتفال الرسمي أخيرًا في 2 يونيو 1953 ، وهو اليوم الذي تم اختياره على أمل طقس ربيعي مشمس. هذه هي لندن ، ومع ذلك ، استقرت الأمة لصباح رمادي تقليدي. في الساعة 11 صباحًا ، أعلنت ضجة الأبواق السعيدة عن وصول جلالة الملكة. “فيفات ريجينا إليزابيثا! فيفات! فيفات! فيفات! " صاحت علماء كوينز وستمنستر وهي تسير في الممر ، قطارها القرمزي الطويل الذي تحمله ست خادمات الشرف. شرع رئيس أساقفة كانتربري في سؤال إليزابيث عما إذا كانت ستحكم شعبها وفقًا لقوانينهم وعاداتهم ، وتنفذ القانون والعدالة برحمة ، وتحافظ على قوانين الله. ركعت على ركبتيها وقبلتها الكتاب المقدس ، وأقسمت أن تفعل ذلك ، "فأعينني يا الله". أخيرًا ، حمل تاج الإمبراطور عالياً ليراه الجميع ، ثم وضعه على رأس إليزابيث. ملأت هتافات "حفظ الله الملكة" الدير فيما كانت الأبواق تتصاعد. في الخارج ، وعبر الإمبراطورية البريطانية ، قرعت الأجراس وزأر المدافع.

بالإضافة إلى الواجبات الدستورية التي أدتها إليزابيث كرئيسة لدولة بريطانيا ورئيسة لكنيسة إنجلترا ، أمضت فترات طويلة من العقود التالية تسافر حول العالم كسفيرة للنوايا الحسنة لبلدها. فى (نوفمبر) بعد تتويجها ، شرعت في جولة طولها 45000 ميل في الكومنولث البريطاني ، وترأست الكرات الحكومية ، وحفلات الحدائق ، ومآدب الغداء ، والمآدب ، وغيرها من المناسبات، من بين محطاتها: ليبيا وأستراليا وفيجي ونيوزيلندا وجامايكا وأوغندا وجزيرة تونغا في المحيط الهادئ ، حيث استمتعت بصحبة الملكة سالوتي توبو ، التي سافرت إلى لندن قبل أشهر لمشاهدة تتويج إليزابيث. لم تعد إلى لندن حتى 15 مايو 1954 ، بعد ستة أشهر تقريبًا من مغادرتها.

في خريف عام 1957 ، أمضت إليزابيث وفيليب ستة أيام في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وأجزاء من فرجينيا ، حيث احتفلوا بالذكرى 350 لتأسيس جيمستاون ، أول مستعمرة بريطانية في أمريكا. في واشنطن ، كانوا ضيوفًا على الرئيس دوايت دي أيزنهاور - وهو صديق منذ أيامه في لندن كقائد أعلى لقوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية - لمدة أربع ليالٍ في البيت الأبيض. في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس ، أشادت إليزابيث بواشنطن باعتبارها "في كثير من الأحيان محور لتطلعات العالم الحر". في وقت لاحق ، استضاف نائب الرئيس ريتشارد نيكسون مأدبة غداء في مبنى الكابيتول ، وسعت إليزابيث لمعرفة كيف يستمتع المواطن الأمريكي العادي بالحياة ، وحضر مباراة كرة قدم في جامعة ماريلاند والتوقف في سوبر ماركت عملاق بعد المباراة.



إليزابيث الثانية وأحفادها ويليام وهارى

في عام 1961 ، زارت إليزابيث الهند ، وفي أراضي رامليلا بالقرب من دلهي القديمة ، جاء ربع مليون شخص لمشاهدتها وهي تتحدث. في مدينة جايبور ، قدم لها المهراجا ركوب فيل احتفالي. على الرغم من أن الرحلة كانت ناجحة لإليزابيث ، إلا أنها تسببت أيضًا في توتر الحكومة الهندية - فقد رأوا أن مثل هذا العرض للملكة الاستعمارية يقوض استقلال البلاد الوليدة. كما أثار فيليب دعاية سلبية عندما ظهرت صور رسمية للنمر الذي قتله أثناء مطاردة مع المهراجا. ووصف متحدث باسم الحكومة الهندية هذا العمل بأنه "مذهل" ، بينما أدانته صحيفة الديلي ميرور البريطانيةأفراد العائلة المالكة لعدم إدراكهم "النظرة المستنيرة الحديثة لقتل الحيوانات من أجل المتعة".

في غانا في نفس العام ، قال رئيس الوزراء كوامي نكروما للملكة ، "إن رياح التغيير التي تهب عبر إفريقيا أصبحت إعصارًا." (أعلنت غانا استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في عام 1957 ، على الرغم من أن إرث الاستعمار لا يزال يخيم على البلاد). أعلنت تنزانيا استقلالها في وقت لاحق من ذلك العام ، وانضمت إليها كينيا في عام 1962 ، وسلسلة من الدول الأفريقية الأخرى خلال الستينيات.

في عام 1965 ، شرعت إليزابيث في جولة استغرقت 11 يومًا في ألمانيا الغربية ، وهي أول زيارة دولة يقوم بها ملك بريطاني قائم منذ أن أجرى إدوارد السابع مكالمته الأخيرة للقيصر فيلهلم الثاني في عام 1909. وجاءت الرحلة بعد عقدين كاملين من نهاية العالم. الحرب الثانية ، وسط مخاوف من الاستياء المستمر بين المملكة المتحدة وألمانيا. لكن تلك المخاوف كانت في غير محلها. وقالت الملكة والمستشار الألماني لودفيج إيرهارد إن كل العداء بين بلديهما قد تلاشى خلال 20 عاما منذ الحرب. وانتهت بالانتصار ، حيث هتفت الجماهير وهتفت "إليزابيت ، إليزابيث ، رهان!" حيث وضعت إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لبيتهوفن بالقرب من قاعة مدينة بون.

مشكلة عائلية

كل هذا السفر سيضع عبئًا على عائلتها. تلك الجولة العالمية التي استمرت خمسة أشهر ونصف بعد تتويجها جرت عندما كان تشارلز في الخامسة من عمره وآن في الثالثة فقط - لكن الأطفال تركوا وراءهم. لقد تحدثوا مع والدتهم المسافرة عبر الهاتف اللاسلكي. لكن هذا كان من سمات إليزابيث ، التي كانت تميل دائمًا إلى جعل العمل أولويتها.

بعد سنوات ، في عام 1994 ، سمح الأمير تشارلز لكاتب سيرته الذاتية بالكشف عن أن الأمير شعر "بالغربة العاطفية" عن والديه ، اللذين كانا "غير قادرين أو غير راغبين" في إبداء المودة التي كان يتوق إليها عندما كان شابًا. وجد الأصدقاء المقربون سلوك الدوق "قاسيًا بشكل لا يمكن تفسيره" ووصفوا أسلوبه تجاه تشارلز بأنه "تنمر شديد". بدت والدته ، الملكة ، "منفصلة". تم الإبلاغ عن إصابة إليزابيث وفيليب بهذا الكشف. علنًا ، لم يعلق سوى فيليب ، "لقد بذلنا قصارى جهدنا." لكن الأميرة آن ، ابنة الزوجين والأخت الصغرى لتشارلز ، كانت تمارس قدرًا أقل من ضبط النفس - وفي أثناء ذلك دافعت عن إليزابيثمن الإشاعات بأنها كانت بعيدة وغير مهتمة كأم. قالت في عام 2002: "أنا ببساطة لا أعتقد أن هناك أي دليل على الإطلاق يشير إلى أنها لم تكن مهتمة". ربما لم نكن كأطفال متطلبين للغاية ، بمعنى أننا فهمنا القيود الزمنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها كملكة في الأشياء التي كان عليها القيام بها والرحلات التي كان عليها القيام بها. لكنني لا أعتقد أن أيًا منا ، لثانية واحدة ، اعتقد أنها لا تهتم بنا بنفس الطريقة تمامًا مثل أي أم أخرى ".



إليزابيث الثانية

ومع ذلك ، ربما اعترفت آن بالدفء الذي كانت تريده في بعض الأحيان من جانبها في وقت لاحق من حياتها - عندما كان من الممكن طلب المزيد من التعاطف ، والمزيد من اللطف.

في أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، ظهرت جميع أنواع المشاكل الشخصية في المقدمة - وعلى الأخص في عام 1992 ، والتي وصفتها الملكة في خطاب لها بأنها "السنة الرهيبة" (سنة مروعة). كان هذا هو العام الذي انفصل فيه ابنها الثاني أندرو عن زوجته سارة ؛ عندما طلقت ابنتها آن زوجها مارك فيليبس ؛ عندما أصبح ابنها تشارلز وزوجته ديانا على نحو متزايد قضية شعبية ؛ وعندما تزايد القلق العام بشأن تكلفة الملكية ومن سيدفع لإصلاح قلعة وندسور التي اشتعلت فيها النيران في ذلك العام.

التهم حريق 20 نوفمبر - في الذكرى 45 لزواج الملكة - الزاوية الشمالية الشرقية للقلعة ، التي يعود تاريخ أجزاء منها إلى أكثر من 900 عام. استغرق الأمر 250 من رجال الإطفاء 15 ساعة للسيطرة عليها. ولم يكن للشقق الحكومية التي كانت تستخدم للترفيه الرسمي رفيع المستوى نظام رشاشات ، وفي النهاية تضررت أكثر من 100 غرفة تغطي مساحة 1.7 فدان.

عندما علم المواطنون البريطانيون أنهم على وشك دفع فاتورة إصلاح قلعة وندسور - التي تصل قيمتها إلى 78 مليون دولار - تذمروا. قامت إليزابيث بتصحيح المشكلة من خلال التطوع لدفع ضريبة الدخل وأرباح رأس المال من استثماراتها الخاصة. هذا مؤلم ، لكن ليس كثيرًا: ظل صافي ثروتها عند حوالي 500 مليون دولار.

لكن هذه كانت ببساطة مسائل تتعلق بالدولة. كانت مسائل القلب هي التي تسببت في حزن أكبر لإليزابيث - ولا سيما آلام تشارلز ودي.

خطوبتهم وزواج عام 1981 أسرت الأمة ، إن لم يكن العالم. سلطة لا تقل عن سلطة رئيس أساقفة كانتربري التي أعلنها ، "هذه هي الأشياء التي تُصنع منها الحكايات الخيالية: الأمير والأميرة في يوم زفافهما." لكن الخيانة الزوجية تتدخل على كلا الجانبين ، والقدرة على الحفاظ حتى على التظاهر بالزواج من أجل المظاهر أصبحت مستحيلة.

في 24 أغسطس 1992 ، نُشر نص محادثة هاتفية بين ديانا وصديق مقرب في صحيفة ذا صن ، حيث وصفت ديانا الحياة مع تشارلز بأنها "تعذيب حقيقي" ، قائلة إنها قد ألقت القبض على الملكة الأم وهي تراقبها " مع نظرة غريبة في عينيها. " واصلت ديانا وأبناؤها الصغار ويليام وهاري الإقامة في قصر كنسينغتون ، في حين تم تحليل علاقة تشارلز بكاميلا باركر بولز من قبل الصحافة الشعبية. انفصل أمير وأميرة ويلز رسمياً في 9 ديسمبر.

قرار ديانا إجراء مقابلة مع بي بي سيفي 20 نوفمبر 1995 ، اعترفت فيها بأنها كانت غير مخلصة لتشارلز ، أزعجت العائلة المالكة والملكة إليزابيث على وجه الخصوص. (بالطبع ، اعترف تشارلز بخيانته في فيلم وثائقي تلفزيوني في العام السابق ، كما أشارت ديانا في المقابلة ، في إشارة إلى كاميلا باركر بولز ، "كان هناك ثلاثة منا في هذا الزواج ، لذلك كان مزدحمًا بعض الشيء.") في غضون شهر ، كتبت الملكة إلى كل من تشارلز وديانا ، تحثهما على الموافقة على الطلاق المبكر. أصدر قصر باكنغهام بيانًا قال فيه إن تشارلز يفضل الطلاق ، لكن لم ترد كلمة رسمية من ديانا. في فبراير 1996 - قبل أكثر من عام من وفاة ديانا وشريكها الرومانسي دودي فايد والسائق هنري بول في حادث سيارة أثناء مطاردتها من قبل المصورين - أصدرت أخيرًا بيانًا خاصًا بها قائلة إنها مستعدة للطلاق أيضًا. رد فعل إليزابيث؟ "كانت الملكة مهتمة أكثر بسماع أن أميرة ويلز وافقت على الطلاق ،" كان كل ما قاله مكتبها الصحفي في البداية. في وقت لاحق ، سيعلن أن الملكة ترغب في إجراء مناقشات الطلاق "بشكل خاص وودي".

لقد استغرقت إليزابيث - وهي امرأة تزوجت سبعة عقود من نفس الرجل - وقتًا للتكيف مع الأعراف الحديثة. كانت عروس تشارلز المستقبلية ، كاميلا ، نقطة الخلاف منذ فترة طويلة. أشارت الصحافة إلى أن إليزابيث لم تكن مفتونة بقرينة ابنها. حدثت نقطة التحول في عام 2002 ، عندما قدم تشارلز ، من خلال إحضار كاميلا إلى الأحداث التي تحتفل بمرور 50 عامًا على تولي إليزابيث العرش ، دليلًا قويًا على أنه كان يكتسب أرضية في حملته لجلب كاميلا رسميًا إلى حظيرة الأسرة.

انخرط تشارلز وكاميلا في عيد الميلاد عام 2004 ، وسرعان ما أصدرت الملكة بيانًا قالت فيه: "أنا ودوق إدنبرة سعداء للغاية بزواج أمير ويلز والسيدة باركر بولز". لم تحضر هي والأمير فيليب حفل زفافهما في وندسور جيلدهول في 9 أبريل 2005 ، لكنهما حضرا مباركة الزوجين في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور وأقاما حفل استقبال لهما في القلعة.

أقيم حفل زفاف أكثر احتفالية - وحفل آخر تمشيا مع إحساس إليزابيث بالتقاليد الملكية - في 29 أبريل 2011 ، عندما تزوج ويليام حفيد إليزابيث من كيت ميدلتون في حفل فخم في وستمنستر آبي. وظلت هي نفسها ملكيًا في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الأكثر حداثة في قلعة وندسور في عام 2018 ، والذي تضمن خطبة نارية ألقاها الأسقف مايكل كاري من شيكاغو ، أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي للكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، ستواجه الملكة المزيد من الفضائح العائلية. في مقابلة متلفزة مع أوبرا وينفري في مارس 2021 ، زعم هاري وميغان أن العنصرية قد شوهت علاقتهما مع وندسور. بينما كانت الصحافة تطارد ميغان مثلما فعلوا مع والدة هاري الراحلة ، "لم يقل أحد من عائلتي شيئًا على الإطلاق" ، قال هاري.

تم دفع الأسرة مرة أخرى إلى دائرة الضوء عندما ظهرت ادعاءات حول علاقة أندرو مع الجاني الجنسي الراحل ، جيفري إبستين. تراجع أندرو عن واجباته الملكية في أواخر عام 2019 ، وفي عام 2021 تم رفع دعوى قضائية من قبل فيرجينا جوفري ، إحدى ضحايا إبستين ، التي اتهمت أندرو بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها . جنيه إسترليني للدفاع القانوني عن ابنها ، ووافقت على المساهمة بمليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) لجمعية خيرية لدعم الضحايا كجزء من التسوية النهائية.

مع اقتراب الملكة من نهاية حياتها ، شغلت أكثر على أحفادها وأحفادها. "في غرفة صغيرة بها أفراد مقربون من العائلة ، تكون حينها مجرد جدة عادية. قال هاري قبل أن يتنحى هو وميغان عن عملهما في العائلة المالكة في أوائل عام 2020. "من الواضح أنها مهتمة للغاية بما نفعله جميعًا ، ألا وهو أطفالها وكذلك أحفادها. إنها تريد أن تعرف المؤسسات الخيرية التي ندعمها ، وكيف تسير الحياة في وظائفنا وما إلى ذلك. لذلك كما تعلم ، لديها مصلحة راسخة فيما نقوم به ".

الواجب الملكي

حتى بعد دخولها العقد التاسع من عمرها ، استمرت إليزابيث في أداء واجباتها الملكية ، على الرغم من عمرها والتغير السريع في العالم.

طوال فترة حكمها تقريبًا ، كانت الملكة تقرأ مجموعة مختارة من 200 إلى 300 رسالة تتلقاها يوميًا ، بالإضافة إلى مراجعة الأوراق الرسمية والوثائق التي ترسلها في طريقها من وزراء الحكومة وممثليها في الدول الأجنبية. إلى أن تُجبر على التباطؤ بسبب مشاكل التنقل ونوبات اعتلال الصحة ، سيكون لديها جمهور من 10 إلى 20 دقيقة مع السفراء والمفوضين ومسؤولين آخرين ، وستكون هناك زيارتها الأسبوعية من رئيس الوزراء البريطاني.

على الرغم من الحركات الجمهورية المتزايدة داخل عوالم الكومنولث ، ظلت الملكة نفسها شخصية ذات شعبية كبيرة في كل من المملكة المتحدة وخارجها. وظلت قوة من أجل الخير ، حيث قدمت رسائل إلهام وتفاؤل حتى في أكثر الأوقات صعوبة. في إحدى رسائلها السنوية الأخيرة في يوم عيد الميلاد ، حثت رعاياها في بريطانيا وعبر الكومنولث على استلهام الإلهام من "الأشخاص العاديين الذين يقومون بأشياء غير عادية".

كانت الملكة شخصية ثابتة في معظم الذاكرة الحية للجمهور البريطاني - في فبراير 2022 أصبحت أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عامًا على العرش. على الرغم من أن مشاكل التنقل منعتها من حضور معظم احتفالات اليوبيل البلاتيني في قصر باكنغهام في يونيو من نفس العام ، إلا أن الاحتفالات المجتمعية كانت منتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حيث تم تنظيم حوالي 16000 حفلة شوارع رسمية وشارك فيها ما يقرب من 17 مليون شخص - حوالي واحد من كل أربعة بريطانيين . في الأحداث. وقال تحالف معًا ، الذي يهدف إلى سد الانقسامات ، إن الاحتفالات كانت أكبر حدث مجتمعي في تاريخ بريطانيا.

كما بدت الملكة استثنائية ولكنها عادية في جنازة الأمير فيليب التي أقيمت بعد وقت قصير من وفاته في 9 أبريل 2021 ، بعد 73 عامًا من الزواج. أصبحت صورة الملكة جالسة بمفردها في مقعد في قلعة وندسور بسبب قيود فيروس كورونا على الفور أيقونية ، وزادت من صقل صورتها كقائدة رزينة خلال السراء والضراء.

لم تكن الملكة تعيش حياة عادية ، لكنها ملأتها بأفعال غير عادية من الواجب العام والخاص - سواء كانت تقوم بتنفيذ متطلبات الدولة من زخارف العرش ، أو إعطاء كلمات تشجيع هادئة لمن يرغب في ذلك. حشد. قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إنها "كانت صخرة استقرار في عصر تغيرت فيه بلادنا كثيرًا". "ولا يمكن أن نكون أكثر فخرا بها. لقد خدمت هذا البلد بنعمة وكرامة ولياقة لا تخطئ فيها ".