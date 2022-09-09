من الجيزة لكفر الشيخ وصولا للقاهرة.. كيف سقط المتهم بدهس عاملين فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

بذل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جهودا مكثفة للتوصل لهوية سائق سيارة نقل تسبب في مصرع عاملين في الوراق، والقبض عليه، وكشفت التحريات أن المتهم عقب اصطدامه بدراجة بخارية يستقلها العاملين، لاذ بالفرار خشية القبض عليه، فتتبع رجال المباحث خط سير هروبه، حتى تم التوصل من خلال كاميرات المراقبة إلى أن المتهم توقف مع قائد سيارة نقل.

وتوصل رجال المباحث لهوية سائق النقل الذى التقى به المتهم، وتبين أنه يقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتوجهت قوة أمنية إليه، وبسؤاله أرشد عن هوية المتهم، وتبين تواجده بمحافظة القاهرة، فتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وتم ضبط السيارة النقل، وذكر أنه لم يقصد الاصطدام بالعاملين، وأنه فر هاربا خشية القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بالوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن سائق سيارة نقل اصطدم بدراجة بخارية يستقلها عاملين، مما أسفر عن مصرعهما وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.