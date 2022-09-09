اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:21 م
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مصرع شابين من قرية واحدة فى حادث تصادم بالمنوفية والحزن يخيم على الأهالى

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 07:56 م
مصرع شابين من قرية واحدة فى حادث تصادم بالمنوفية والحزن يخيم على الأهالى إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخصان من قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعهما فى حادث تصادم دراجة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما سادت حالة من الحزن على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الشابين وتم تشيع جنازتهما اليوم وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة .

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شخصين من قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فى حادث تصادم دراجة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز قويسنا



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