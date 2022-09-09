مصرع سائق وإصابة عامل فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وسيارة نصف نقل على الطريق مما نتج عنه وفاة سائق وإصابة عامل تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى ومصاب تم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم احمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بطريق جهينة المؤدي للطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة " ملاكي " قيادة المدعو شهاب الدين ع م ع 26 سنة مشرف عمال بمصنع أسمنت المصريين ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة " نصف نقل " قيادة المدعو محمود ع م ا 30 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وإصابة المدعو علاء الدين م ج 35 سنة عامل ويقيم بندر طما دائرة مركز طما " إشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس " من مستقل السيارة الأولي تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وتم تحويل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال قائد السيارة الثانية والمصاب ووالد المتوفي المدعو عادل م ع 61 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت الحقيق.