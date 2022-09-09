مشروعات حياة كريمة فى كل مكان بالمنيا.. إسعاف ومجمعات خدمية وزراعية الأبرز

مشروعات فى كل مكان هنا وهناك تعلن عن مبادرة حياة كريمة التى زينة القرى بـ5 مراكز وجعلت منها قرى نموذجية بعد انتهاء عدد من المشروعات وأصبح على وشك دخول الخدمة إلى جانب المشروعات التى تم الانتهاء منها.

وقال على محمد أحد أهالى قرية تل بنى عمران بمركز ديرمواس، إن جميع قرى بالمركز تشهد تطورا كبيرا من خلال مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

وأضاف أن قرية تل بنى عمران واحدة من تلك القرى وتشهد عددا من المشروعات من بينها وحدة اسعاف القرية، حيث يتم تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء الأعمال وفقا للمواصفات لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن نظرا لما يمثله مرفق الإسعاف من أهمية للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم تخصيص قطعتين أرض بالقرية وقرية دلجا أيضا، ليتم إنشاء مجاز حكومية على مساحة 3 آلاف متر مربع.

فيما أضاف وليد محمد أحد شباب القرية أن الوحدة المحلية بقربة نواى التابعة لمركز ملوى تشهد أعمال الصرف الصحى بقرية اتقا، حيث تم صبه الجزء الأول من المحطة والعمل مستمر على قدم وساق، كما يجرى إنشاء الوحدة الصحية بقريه نواى.

أما أشرف تقى أحد اهالى الوحدة القروية بابيوها التابعة لمركز ابوقرقاص، قال إن المشروعات داخل الوحدة أبرزها مجمع الخدمات ومشروع الصرف الصحى مشروع الحماية المدنية، ولفت إلى هناك متابعة والتأكد من حسن سير الأعمال بمشروعات حياه كريمة بداىرة الوحدة المحلية.

إلى جانب الاهتمام بالصحة من خلال تطوير المستشفيات وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية، كذلك الوحدات الصحية، كما حدث فى سمالوط وملوى، وبنى مزار التى تشهد الأعمال الإنشائية لمستشفى بنى مزار المركزى، بإجمالى تكلفة حوالى 346 مليون جنيه تقريبا والتى تضم 7 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما، كما تضم المستشفى كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وتقع المستشفى على مساحة إجمالية 17708متر مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سريرا، منهم 50 وحدة غسيل كلوى، 3 غرف عمليات، قسم أشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، عدد 4 صيدليات، قسم العمليات، قسم المناظير، بالإضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة فى المنيا تشمل 5 مراكز هى ديرمواس وملوى ومغاغة والعدوة، وتضم، 192قرية و757 تابعا لتلك القرى بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.