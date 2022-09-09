مسلمو نيويورك ينتقدون CNN لتوظيف مسؤول سابق استهدف المسلمين بعد 11 سبتمبر

كتبت : نهال أبو السعود

تتعرض شبكة سي إن إن لانتقادات من بعض ممثلي الكيانات المسلمة في ولاية نيويورك بسبب قرارها تعيين جون ميللر، نائب مفوض المخابرات ومكافحة الإرهاب السابق في إدارة شرطة نيويورك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

أعلنت الشبكة هذا الأسبوع أن ميلر سينضم إلى القناة كرئيس لمحللي إنفاذ القانون والاستخبارات، وقال رئيس الشبكة كريس ليخت في إعلانه عن تعيين ميلر: "سيساعد جون في الوفاء بالتزام CNN بمعالجة القضايا المعقدة أثناء تقديم أخبار مستقلة وموضوعية وتحليلات هادفة عبر المنصات للجمهور".

وفقا لصحيفة ذا هيل، بعض النقاد يعارضون تعيينه، مستشهدين بقيادة ميللر لوحدة شرطة نيويورك خلال برنامج مثير للجدل يتضمن مراقبة للمسلمين في المدينة بعد هجمات 11 سبتمبر.

قالت شاهانا حنيف، عضوة في مجلس مدينة نيويورك هذا الأسبوع: "آمل أن تشاهد CNN نوع رد الفعل العنيف والاستجابة لهذا التوظيف ، ويجب أن يأخذوا أصوات الجالية المسلمة على محمل الجد لأننا مشاهدون أيضًا. نحن أيضًا نريد أخبارًا موضوعية ".

فيما قال ناز أحمد، القائم بأعمال مدير إنشاء مساءلة إنفاذ القانون في نيويورك، وهي مجموعة رفعت دعوى قضائية ضد شرطة نيويورك بسبب برنامج المراقبة: "ميلر سيواجه صعوبة في أن يكون موضوعيًا".

في وقت سابق من هذا العام، أثناء الإدلاء بشهادته أمام مجلس المدينة ، نفى ميللر أن القسم قد تجسس بشكل غير لائق على المسلمين في المدينة ولم يعترف بأي خطأ كجزء من الدعاوى القضائية الثلاث التي تمت تسويتها في هذا الشأن.