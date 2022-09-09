متوافر واقتصادى.. مزايا استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

كتبت -مروة الغول

يعد الغاز الطبيعي وقود صديق للبيئة وعالي الكفاءة، حيث يتمتع بالعديد من المزايا كوقـود للسيارات والتى تتضمن الأتى.

1- نظيف يحافظ على البيئة وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

2- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

3-آمــن الغـاز الطبيعـي غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

4-احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

5-منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

6- اسطوانة الغاز الطبيعي مصممة وفقـــاً لأحدث الاشتراطات العالمية لتحمل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات.

7- متوافر توافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.

- اقتصادي يحقيق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم للعمل بالغـاز وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز الطبيعـي بدلاً من الوقـود السائـل.

يذكر أنه خلال الثماني سنوات الماضية تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للاقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.