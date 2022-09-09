وطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قرار رسمي له اليوم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.

وكانت الملكة اليزابيث الثانية قد رحلت أمس عن عمر يناهز 96 عاما.