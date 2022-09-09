أعلنت لبنان الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى بعد غد الأحد، وذلك حدادا على رحيل ملكة المملكة المتحدة اليزابيث الثانية.
كما قررت لبنان إعلان الحداد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بالتزامن مع الجنازة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قرار رسمي له اليوم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.
وكانت الملكة اليزابيث الثانية قد رحلت أمس عن عمر يناهز 96 عاما.
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