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قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:22 ص
قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع الملك تشارلز
وكالات الأنباء

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أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع، وسيتم تأكيد موعد تشييع الملكة فى الوقت المناسب، حسبما نقلت "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وأضاف قصر باكنجهام، أنه سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث.

ويخاطب ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث اليوم الجمعة، مواطنيه فى أجواء من الحزن غداة وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية فى مقر إقامتها الاسكتلندى بقصر بالمورال عن 96 عاما، بعد حكم دام سبعين عاما.

وتشهد المملكة المتحدة حالة حداد على الملكة التي تركت فراغا كبيرا نظرا لما يكنه لها البريطانيون من حب، ولا يعرف كثيرون منهم غيرها على عرش بلدهمـ وقد نجحت طوال حياتها في حماية الملكية على الرغم من الأزمات.

والتحديات كبيرة لتشارلز الذى أصبح ملكا في سن الثالثة والسبعين، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وهو يرث مملكة تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وانقساما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغبات في الاستقلال وتوتر في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، واضطرابا سياسيا مع تولي رابع رئيس للوزراء السلطة خلال ست سنوات.

وقد انضم إليه في بالمورال حيث كان إلى جانب والدته عندما توفيت "بهدوء" بعد ظهر الخميس، شقيقاه وشقيته وابناه.

وسيعود الملك الجديد إلى لندن الجمعة.

وخلال النهار سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية في أماكن عدة في البلاد وستدق أجراس كنيسة سان بول ودير ويستمنستر وقصر وندسور.

وبعد ذلك، يفترض أن يعلن مجلس الخلافة في اجتماع في قصر سانت جيمس في لندن، السبت رسميا تشارلز الثالث ملكا.

وبالإجماع، أشاد قادة العالم بالملكة الراحلة، من جو بايدن إلى فلاديمير بوتين وشي جينبينج مرورا بإيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس أو لاعب كرة القدم بيليه ونجم الروك ميك جاغر.

 


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