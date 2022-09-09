ضبط لص سرق شقة في مدينة نصر بأسلوب التسلق

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.. بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه ، وإتهم فى ذلك شقيق حارس العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه فى شراء دراجة نارية وهاتفى محمول وبعض المتطلبات الشخصية..وتم بارشاده ضبط هاتفى المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.