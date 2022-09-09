ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة خلال حملة أمنية مكبرة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة "المنزلة، المطرية، الجمالية" أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية- سبق إتهامه فى 9 قضايا "سلاح، ضرب، إستعراض قوة وسلاح نارى وذخيرة " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فـى 3 قضايا "شروع فـى قتل، حيازة سلاح نارى وذخيرة وإستعراض قوة ، سلاح نارى").. وبحوزته (بندقية آلية وعدد 4 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- كمية من مخدرى "هيروين، حشيش"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.