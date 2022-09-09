ضبط عصابة تسرق الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم).. لقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول حال توقفه أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش- الهاتف المحمول المُبلغ بسرقته).

بمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، بإستخدام الدراجة النارية المضبوط وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.