شيخ الأزهر ناعيًا الملكة إليزابيث: "شخصية مؤثرة اجتهدت في الارتقاء بشعبها"

كتب لؤى على

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملكة اليزابيث الثانية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "أتقدم بخالص العزاء إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تلك الشخصية المؤثرة التي قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها".

وكان قصر باكنجهام قد أعلن الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما. وأضاف قصر باكنجهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم"، وبوفاة الملكة إليزابيث ، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وعانت الملكة اليزابيث الثانية من مشاكل صحية منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين ألغت الملكة البالغة 96 عاما سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها. كما شوهدت الملكة تتكىء على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 كتوبر، المرة الأولى التي تقوم بها بذلك خلال حفل عام.